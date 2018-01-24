Алена Водонаева на вопрос об аристократическом происхождении показала неприличный жест
Алена Водонаева в своем Instagram опубликовала необычное видео. В кадре звезда "Дома-2", отвечая на вопрос об аристократическом происхождении, показывает в камеру неприличный жест.
В последнее время Водонаева часто радует фанатво необычными фото. К примеру, недавно она стала лицом обложки журнала MAXIM и снялась в откровенной фотосессии. Судя по всему, устав от замечаний хейтеров, звезда решила записать довольно спорное видео.
В кадре Водонаева предстала в платье классического фасона. Модель пьет чай, а голос за кадром спрашивает, относится ли она к аристократическому роду. Звезда ответила неприличным жестом и показала средний палец.
Поклонники артистки разделились на 2 лагеря. Одни отнеслись к публикации позитивно, отметив хорошое чувство юмора Водонаевой. Другие обиделись и заявили, что она "послала" этим жестом всех своих подписчиков.
В последнее время Водонаева часто радует фанатво необычными фото. К примеру, недавно она стала лицом обложки журнала MAXIM и снялась в откровенной фотосессии. Судя по всему, устав от замечаний хейтеров, звезда решила записать довольно спорное видео.
В кадре Водонаева предстала в платье классического фасона. Модель пьет чай, а голос за кадром спрашивает, относится ли она к аристократическому роду. Звезда ответила неприличным жестом и показала средний палец.
Поклонники артистки разделились на 2 лагеря. Одни отнеслись к публикации позитивно, отметив хорошое чувство юмора Водонаевой. Другие обиделись и заявили, что она "послала" этим жестом всех своих подписчиков.
Автор: Валерий Антонов