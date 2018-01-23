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В Красноярске автобус насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу
В Красноярске около Красной площади произошло смертельное ДТП. Инцидент был зафиксирован еще в прошлую пятницу, 19 января. Об этом сообщили местные СМИ.

В Красноярске автобус насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу


По имеющимся данным, пенсионерка пересекала проезжую часть в неприспособленном для этого месте. В какой-то момент пожилая женщина остановилась посреди дороги, а затем, увидев автобус, попыталась уйти, но не успела.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники местной полиции и медики. Они приняли решение о госпитализации пенсионерки, но в больнице ее сердце остановилось.

По факту ДТП уже проводится проверка, на данный момент неизвестно, в каком состоянии пребывал водитель, находясь за рулем. После завершения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:42
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