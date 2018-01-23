В США почтальон воровала подарочные карты и покупала секс-игрушки
В США почтальон совершала кражи подарочных карт для покупки секс-игрушек. Коллеги увидели, что женщина вскрывает конверты, после чего прячет их содержимое под свитер. Женщина созналась в совершаемых кражах.
В соответствии с информацией полиции, в 2016-м женщина присвоила карту American Express с номиналом $100. После этого она при помощи этих средств приобрела несколько товаров из секс-шопа.
Впоследствии сотрудникам почтового центра на территории Бруклина удалось заметить, что почтальон вскрывает конверты, содержащие поздравительные открытки, а все содержимое прячет под свитер. Против неё открыли уголовное дело. Приговор по данному делу будет вынесен в апреле 2018-го. Женщину могут лишить свободы на 0,5-5 лет.
В соответствии с информацией полиции, в 2016-м женщина присвоила карту American Express с номиналом $100. После этого она при помощи этих средств приобрела несколько товаров из секс-шопа.
Впоследствии сотрудникам почтового центра на территории Бруклина удалось заметить, что почтальон вскрывает конверты, содержащие поздравительные открытки, а все содержимое прячет под свитер. Против неё открыли уголовное дело. Приговор по данному делу будет вынесен в апреле 2018-го. Женщину могут лишить свободы на 0,5-5 лет.
Автор: Валерий Антонов