От Олимпиады отстранены российские хоккеисты Науменков, Белов, Ничушкин и Плотников
Стали известны фамилии российских спортсменов, которые отстранены от Олимпиады в Пхенчхане. МОК не выслала приглашения ряду хоккеистов. В список попали форварды В. Ничушкин и С. Плотников, защитники М. Науменков и А. Белов.
Представители МОК допустили к участию в Олимпиаде 2018, которая состоится в Пхенчхане, остальных кандидатов сборной России. Спортсмены смогут выступать на Играх в составе российской команды.
Федерация хоккея России намерена провести дополнительную работу, чтобы все хоккеисты попали в итоговый игровой список.
Представители МОК допустили к участию в Олимпиаде 2018, которая состоится в Пхенчхане, остальных кандидатов сборной России. Спортсмены смогут выступать на Играх в составе российской команды.
Федерация хоккея России намерена провести дополнительную работу, чтобы все хоккеисты попали в итоговый игровой список.
Автор: Ирина Доброва