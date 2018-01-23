Популярная телеведущая Ольга Бузова закрыла свой Instagram
Пользователи соцсети Instagram, с интересом отслеживающие материалы, публикуемые в аккаунте телеведущей Ольги Бузовой, обнаружили, что она ограничила доступ к своему микроблогу. Посты звезды доступны лишь для её подписчиков.
Аккаунт начинающей поп-исполнительницы Ольги Бузовой в Instagram на сегодняшний день является одним из самых популярных в русскоязычном сегменте, имеющегося в популярной социальной сети. У звезды реалити-шоу «Дом-2» в настоящее время 11,9 млн подписчиков. Для сравнения фолловеры приводят данные о количестве лиц, подписанных на не менее известных публичных личностей.
В частности, к официальной страничке российского рэпера Тимати проявили интерес 10,6 млн пользователей. Информация Настасьи Самбурской, новой ведущей телевизионной программы «Ревизорро», привлекает внимание 9,1 млн человек. Особо отмечено, что Ольга Бузова имеет собственный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».
Аккаунт начинающей поп-исполнительницы Ольги Бузовой в Instagram на сегодняшний день является одним из самых популярных в русскоязычном сегменте, имеющегося в популярной социальной сети. У звезды реалити-шоу «Дом-2» в настоящее время 11,9 млн подписчиков. Для сравнения фолловеры приводят данные о количестве лиц, подписанных на не менее известных публичных личностей.
В частности, к официальной страничке российского рэпера Тимати проявили интерес 10,6 млн пользователей. Информация Настасьи Самбурской, новой ведущей телевизионной программы «Ревизорро», привлекает внимание 9,1 млн человек. Особо отмечено, что Ольга Бузова имеет собственный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».
Автор: Семен Зайцев