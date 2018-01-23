В интернете появились первые фото обновленного кроссовера Honda HR-V
В интернет попали первые официальные фото рестайлинговых версий Honda HR-V. В некоторых государствах модель поставляется под наименованием Vezel.
На фото видно, что оно делалось из рекламной брошюры данной модели, поступившей в распоряжение дилеров. Изображение нового HR-V показывает наличие у новинки светодиодной оптики, созданной в стиле продуктов Acura, переработанной радиаторной решетки, а также видоизмененного бампера.
Насколько сильно оказался изменен дизайн кормы, а также интерьера кроссовера, остается неясно. Предположительно, сильных перемен в интерьере HR-V не будет. Презентация кроссовера пройдет в течение следующих нескольких дней. В рамках мероприятия будут представлены новые цены и комплектации авто.
На фото видно, что оно делалось из рекламной брошюры данной модели, поступившей в распоряжение дилеров. Изображение нового HR-V показывает наличие у новинки светодиодной оптики, созданной в стиле продуктов Acura, переработанной радиаторной решетки, а также видоизмененного бампера.
Насколько сильно оказался изменен дизайн кормы, а также интерьера кроссовера, остается неясно. Предположительно, сильных перемен в интерьере HR-V не будет. Презентация кроссовера пройдет в течение следующих нескольких дней. В рамках мероприятия будут представлены новые цены и комплектации авто.
Автор: Валерий Антонов