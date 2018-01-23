В Сети появилось видео освобождения жителем США застрявшего в его дворе аллигатора
Житель штата Флорида в США обнаружил во дворе дома аллигатора, который застрял в пластиковом кольце. Видео освобождения пресмыкающегося он разместил в Сети, позже его заметили сотрудники телеканала Fox и новостного ресурса UPI.
На видеозаписи продолжительностью почти в 6 минут показано, как американец Майкл Стоффер, набросив на приползшего к нему во двор аллигатора тряпку, использует швабру, для того чтобы накрыть морду рептилии. Успешно проделав описанную манипуляцию, житель США ухитряется оседлать животное и скотчем замотать ему пасть, в это время его помощник придерживает хвост аллигатора. После Майкл Стоффер секатором перекусывает на теле пресмыкающегося пластиковое кольцо, в котором тот застрял.
Уточняется, по освобождении животное было отвезено в природоохранную организацию Флориды.
Ранее сообщалось о том, как в штате Флорида США из-за мощного шторма на городских улицах стали появляться аллигаторы.
На видеозаписи продолжительностью почти в 6 минут показано, как американец Майкл Стоффер, набросив на приползшего к нему во двор аллигатора тряпку, использует швабру, для того чтобы накрыть морду рептилии. Успешно проделав описанную манипуляцию, житель США ухитряется оседлать животное и скотчем замотать ему пасть, в это время его помощник придерживает хвост аллигатора. После Майкл Стоффер секатором перекусывает на теле пресмыкающегося пластиковое кольцо, в котором тот застрял.
Уточняется, по освобождении животное было отвезено в природоохранную организацию Флориды.
Ранее сообщалось о том, как в штате Флорида США из-за мощного шторма на городских улицах стали появляться аллигаторы.
Автор: Воробьева Алина