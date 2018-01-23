В Сети раскритиковали небрежный макияж Даны Борисовой
Известная телеведущая Дана Борисова опубликовала серию зимних фотографий, которые вызвали недовольство у пользователей Сети. В частности, они раскритиковали макияж российской знаменитости. Соответствующие снимки обнародованы в социальной сети Instagram.
Юзеры обеспокоены состоянием кожи Даны Борисовой и синяками, расположенными под глазами. Странной манерой нанесения косметики знаменитость удивляла фолловеров уже не раз.
На новых фото мейк Барисовой потек, будто она плакала. По всей видимости, в процессе фотосъёмки телеведущая не заметила этого факта, поэтому продолжила делать селфи и другие снимки с разных ракурсов. Впоследствии получившиеся кадры она разместила в социальной сети.
Пользователи предположили, что, возможно, макияж не потек, а Борисова действительно плакала, ведь сейчас она переживает неприятности, связанные с установлением опеки над дочерью Полиной. Сейчас девочка проживает с отцом и его новой спутницей. Сама же телеведущая после возвращения с остова Самуи, где проходила лечение от наркотической зависимости, в суде пытается добиться регулярного режима общения с единственной дочерью.
Юзеры обеспокоены состоянием кожи Даны Борисовой и синяками, расположенными под глазами. Странной манерой нанесения косметики знаменитость удивляла фолловеров уже не раз.
На новых фото мейк Барисовой потек, будто она плакала. По всей видимости, в процессе фотосъёмки телеведущая не заметила этого факта, поэтому продолжила делать селфи и другие снимки с разных ракурсов. Впоследствии получившиеся кадры она разместила в социальной сети.
Пользователи предположили, что, возможно, макияж не потек, а Борисова действительно плакала, ведь сейчас она переживает неприятности, связанные с установлением опеки над дочерью Полиной. Сейчас девочка проживает с отцом и его новой спутницей. Сама же телеведущая после возвращения с остова Самуи, где проходила лечение от наркотической зависимости, в суде пытается добиться регулярного режима общения с единственной дочерью.
Автор: Валерия Орлова