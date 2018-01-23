В интернете показали фото замеченного в Италии гуманоида в НЛО
В интернете опубликовали редкие снимки НЛО. На них якобы показаны гуманоид и его корабль. Сами кадры были сделаны в Италии. Уфологи посчитали фото наиболее удивительным доказательством существования пришельцев.
Автор книги об НЛО Роберто Пинотти сообщил, что еще в 1957-м во Франкавилле он стал свидетелем появления корабля пришельцев. Он смог сделать фото этого объекта, а ранее информация не передавалась широкой общественности по причине сохранения их для книги. Последняя будет представлена публично в первых числах февраля. На её странице разместили множество фото, служащие материалами доказательства существования НЛО.
«Книга включает набор различных случаев наблюдения НЛО в Италии, однако, разумеется, одним из наиболее необычных инцидентов стали кадры 1957-го года», - заявляет сам Пинотти.
Часть редких снимков разместили в интернете. На них можно увидеть НЛО и панель управления. Помимо этого, там пользователи рассмотрели кресла для сидения.
Автор книги об НЛО Роберто Пинотти сообщил, что еще в 1957-м во Франкавилле он стал свидетелем появления корабля пришельцев. Он смог сделать фото этого объекта, а ранее информация не передавалась широкой общественности по причине сохранения их для книги. Последняя будет представлена публично в первых числах февраля. На её странице разместили множество фото, служащие материалами доказательства существования НЛО.
«Книга включает набор различных случаев наблюдения НЛО в Италии, однако, разумеется, одним из наиболее необычных инцидентов стали кадры 1957-го года», - заявляет сам Пинотти.
Часть редких снимков разместили в интернете. На них можно увидеть НЛО и панель управления. Помимо этого, там пользователи рассмотрели кресла для сидения.
Автор: Валерий Антонов