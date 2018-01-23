В Москве заменят 2,6 тысячи лифтов в 2018 году в многоэтажных домах
По решению московской мэрии, на территории города планируется заменить на протяжении 2018 года 2,6 тысячи лифтов. Власти отметили, что за три прошедших года в мегаполисе были установлены более 10 тысяч новых устройств.
Пётр Бирюков, занимающий пост заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, в ходе заседания президиума правительства российской столицы, сообщил, что лифты, эксплуатирующиеся в многоквартирных домах, заменят на новые. Было подчеркнуто, что за трёхлетний период на территории Москвы был осуществлён ремонт в шести тысячах многоэтажных строениях.
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Пётр Бирюков, занимающий пост заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, в ходе заседания президиума правительства российской столицы, сообщил, что лифты, эксплуатирующиеся в многоквартирных домах, заменят на новые. Было подчеркнуто, что за трёхлетний период на территории Москвы был осуществлён ремонт в шести тысячах многоэтажных строениях.
Ранее риэлторы заявили об изменениях на рынке недвижимости Москвы
Автор: Семен Зайцев