Слова Удальцов о Грудинином посчитали аналогией к лозунгу Бандеры
В рамках предвыборной кампании Сергей Удальцов, занимающий пост координатора при «Левом фронте», принял решение о выражении публичной поддержки выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. В личном микроблоге он отметил, что «Грудинин придет - порядок наведет!», добавив иллюстрацию времен СССР с винтовкой в руке. Пользователи посчитали, что Грудинин может показать политику, сходную с путем украинского националиста Степана Бандеры.
При этом не указано, какой конкретно предлагается навести порядок. В то же время пользователи сразу напомнили, что подобная фраза нередко применялась сторонниками радикальных националистических направлений, отмечает «ПолитЭксперт».
Левосторонние радикальные политические силы приняли решение оказать поддержу этому кандидату еще в декабре 2017-го. Ему удалось получить победу на праймериз среди «левых и патриотических» направлений. Удальцов ранее призывал сформировать в РФ обновленную версию левой партии, которая станет объединять КПРФ с иными представителями политической сферы. Не исключается, что подобными словами «Левый фронт» намерен приблизиться к иным партийным группам для воплощения радикальных планов.
При этом не указано, какой конкретно предлагается навести порядок. В то же время пользователи сразу напомнили, что подобная фраза нередко применялась сторонниками радикальных националистических направлений, отмечает «ПолитЭксперт».
Левосторонние радикальные политические силы приняли решение оказать поддержу этому кандидату еще в декабре 2017-го. Ему удалось получить победу на праймериз среди «левых и патриотических» направлений. Удальцов ранее призывал сформировать в РФ обновленную версию левой партии, которая станет объединять КПРФ с иными представителями политической сферы. Не исключается, что подобными словами «Левый фронт» намерен приблизиться к иным партийным группам для воплощения радикальных планов.
Автор: Валерий Антонов