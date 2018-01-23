Исследование: Люди с ожирением чаще умирают из-за диет, чем от хирургического вмешательства
Исследования смертности среди людей, страдающих ожирением, показало, что традиционные методы лечения являются более опасными для жизни и здоровья человека, нежели хирургическое вмешательство. На данный момент операции по борьбе с лишним весом считаются самым радикальным способом.
Американские ученые из медицинской школы Северо-западного университета в течении 10 лет анализировали разные истории болезней пациентов с различными степенями ожирения. Исследования показали, что все, кто проходил хирургическое вмешательство для борьбы с лишними жировыми прослойками, в реальной жизни на 50% менее подвержены летальному исходу событий. В течении 10 лет после проведения операции всего 1,3 % пациентов покинули мир, тогда как у приверженцев традиционных диет, спорта и полного изменения стиля жизни этот показатель равен 2,3%.
Такие данные были обнаружены на начальных этапах работы, но стоило ученым разбить исследование с учетом возрастной категории, пола и наличие других болезней, то оказалось, что прошедшие через хирургическое вмешательство люди умирали в 2 раза реже остальных. К тому же, больным ожирением после операции удавалось сбрасывать большее количество лишнего веса, а также добиться нормализации артериального давления.
Ранее считалось, что любой вид операции для похудения является крайним методом борьбы. Его специалисты предлагали только после традиционных диет, физической нагрузки и кардинальных изменений в образе жизни и лишь в том случае, если все эти компоненты не помогли человеку хоть немного сдвинуться в сторону стройности и здоровья.
Американские ученые из медицинской школы Северо-западного университета в течении 10 лет анализировали разные истории болезней пациентов с различными степенями ожирения. Исследования показали, что все, кто проходил хирургическое вмешательство для борьбы с лишними жировыми прослойками, в реальной жизни на 50% менее подвержены летальному исходу событий. В течении 10 лет после проведения операции всего 1,3 % пациентов покинули мир, тогда как у приверженцев традиционных диет, спорта и полного изменения стиля жизни этот показатель равен 2,3%.
Такие данные были обнаружены на начальных этапах работы, но стоило ученым разбить исследование с учетом возрастной категории, пола и наличие других болезней, то оказалось, что прошедшие через хирургическое вмешательство люди умирали в 2 раза реже остальных. К тому же, больным ожирением после операции удавалось сбрасывать большее количество лишнего веса, а также добиться нормализации артериального давления.
Ранее считалось, что любой вид операции для похудения является крайним методом борьбы. Его специалисты предлагали только после традиционных диет, физической нагрузки и кардинальных изменений в образе жизни и лишь в том случае, если все эти компоненты не помогли человеку хоть немного сдвинуться в сторону стройности и здоровья.
Автор: Самохина Виктория