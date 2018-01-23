Эксперты назвали Xiaomi Mi 7 производительным смартфоном за приемлемую цену

Презентация Xiaomi Mi 7 намечена на апрель нынешнего года. На данный момент нельзя с точностью сказать об особенностях внешнего вида девайса. В то же время, эксперты не сомневаются, что смартфон обзаведется безрамочным экраном. Также ожидается, что будет иметь место быть сходство с собственными продуктами компании, не исключается присутствие элементов знаменитого iPhone X.Согласно прогнозам, в пользу безрамочности компания Xiaomi откажется от домашней кнопки со встроенным сканером отпечатков пальца. Однако опыт купертиновцев показывает, что данное изменение может превратиться в самую настоящую проблему. Вероятно, сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели, как это было сделано у предыдущих девайсов производителя.Xiaomi анонсировала в базовой версии стеклянный корпус, что касается премиальной версии, то его выполнят из керамики. Вряд ли производитель применит металл, поскольку китайцы отказались от этого материала и в предыдущих смартфонах.Если говорить о разрешении экрана Xiaomi Mi 7, то эксперты не рассчитывают на то, что девайс обзаведется дисплеем на 6 дюймов. Естественно, он займет все фронтальную панель мобильного устройства. Наиболее вероятным вариантом является Full HD+ с соотношением сторон 18:9 .Главной особенностью данной характеристик и станет присутствие матрицы AMOLED, а не с IPS в случае с предшественниками. Этот факт является не удивительным, ведь конкуренция на рынке смартфонов является довольно высокой.Пока назвать сложно точные модели сенсоров, которые получит базовая модификация Pro 7. Вероятно, в очередной раз поставщиками выступит компания Sony. Считается, что в этом году будет снят запрет на продажу модулей IMX400, обладающих отличной скоростью работы. В связи с этим на них вполне смогут рассчитывать китайцы.Разрешение матрицы составит 19 Мп, уже заявлено наличие оптической стабилизации и опции съёмки, скорость которой составит до тысяч кадров в секунду. Эти и многие другие фишки позволяют экспертам делать прогноз о том, что смартфон будет интересен тем, кто любит делать фото на девайсы, а не на профильную аппаратуру.Производитель наделит камеру двойным модулем, с помощью которого удастся выполнять качественный оптический зум, также будет использоваться режим размытия заднего вона. Эксперты предупреждают, что это только минимальные параметры смартфона. Не исключается, что производитель побеспокоится о большем.В качестве чипсета Xiaomi Mi 7 выступит Qualcomm Snapdragon 845, обладающий 8 ядрами. За отображение качественной картинки на экране будет отвечать 800 МГц-частотный ускоритель Adreno 630 с. Что касается оперативной памяти, то ее размер составит 6 Гб.Приобрести новинку покупатели смогут со встроенной памятью от 64 до 256 Гб, также ее можно будет расширить с помощью стандартной карты. Поэтому, обладателям смартфона не придется переживать за хранение информации.Отдельно эксперты выделяют изюминку будущего флагмана – сканер распознавания лица. Эта опция пригодится для быстрой разблокировки Xiaomi Mi 7. Функция является новым веянием, призванным стать альтернативой сканеру отпечатков пальцев.Проведенные исследования доказали, что вероятность ошибки в процессе соответствующей идентификации составляет 1 к 1 миллиону. В случае с Touch ID, этот показатель равен 1 к 50 тысячам.Выше рассказывалось, что устройство будет располагать матрицей AMOLED, которая известна своими прекрасными показателями энергоэффективности. Следовательно, расход батареи окажется значительно меньшим, чем у предыдущих смартфонов китайского производителя.По объёму аккумулятор должен быть как у шестой по счету модели, поэтому стоит ожидать увеличения автономности. При стандартном пользовании Xiaomi Mi 7 продержится без подзарядки 1,5-2 дня. Кроме этого, анонсирована опция беспроводной зарядки. Ее конкретные особенности будут известны после официальной презентации.По словам экспертов, стартовая цена Xiaomi Mi 7 составит от 450 до 500 долларов. Если итоговые технические параметры будут соответствовать предположениям специалистов, то смартфон рекомендовано приобретать тем, кто любит производительные гаджеты.В России модель появится на рынке во втором квартале текущего года. Эксперты считают, что к новинке применимо соотношение цена-качество.