Эксперты назвали Xiaomi Mi 7 производительным смартфоном за приемлемую цену
В 2018 году ожидается выход китайского флагмана Xiaomi Mi 7. Его анонс стал одним из главных событий на рынке гаджетов в прошлом году. Как убеждает производитель, новый смартфон порадует техническим характеристиками, уровнем автономности, дизайном.
Дизайн
Презентация Xiaomi Mi 7 намечена на апрель нынешнего года. На данный момент нельзя с точностью сказать об особенностях внешнего вида девайса. В то же время, эксперты не сомневаются, что смартфон обзаведется безрамочным экраном. Также ожидается, что будет иметь место быть сходство с собственными продуктами компании, не исключается присутствие элементов знаменитого iPhone X.
Согласно прогнозам, в пользу безрамочности компания Xiaomi откажется от домашней кнопки со встроенным сканером отпечатков пальца. Однако опыт купертиновцев показывает, что данное изменение может превратиться в самую настоящую проблему. Вероятно, сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели, как это было сделано у предыдущих девайсов производителя.
Xiaomi анонсировала в базовой версии стеклянный корпус, что касается премиальной версии, то его выполнят из керамики. Вряд ли производитель применит металл, поскольку китайцы отказались от этого материала и в предыдущих смартфонах.
Дисплей
Если говорить о разрешении экрана Xiaomi Mi 7, то эксперты не рассчитывают на то, что девайс обзаведется дисплеем на 6 дюймов. Естественно, он займет все фронтальную панель мобильного устройства. Наиболее вероятным вариантом является Full HD+ с соотношением сторон 18:9 .
Главной особенностью данной характеристик и станет присутствие матрицы AMOLED, а не с IPS в случае с предшественниками. Этот факт является не удивительным, ведь конкуренция на рынке смартфонов является довольно высокой.
Камеры
Пока назвать сложно точные модели сенсоров, которые получит базовая модификация Pro 7. Вероятно, в очередной раз поставщиками выступит компания Sony. Считается, что в этом году будет снят запрет на продажу модулей IMX400, обладающих отличной скоростью работы. В связи с этим на них вполне смогут рассчитывать китайцы.
Разрешение матрицы составит 19 Мп, уже заявлено наличие оптической стабилизации и опции съёмки, скорость которой составит до тысяч кадров в секунду. Эти и многие другие фишки позволяют экспертам делать прогноз о том, что смартфон будет интересен тем, кто любит делать фото на девайсы, а не на профильную аппаратуру.
Производитель наделит камеру двойным модулем, с помощью которого удастся выполнять качественный оптический зум, также будет использоваться режим размытия заднего вона. Эксперты предупреждают, что это только минимальные параметры смартфона. Не исключается, что производитель побеспокоится о большем.
Технические характеристики
В качестве чипсета Xiaomi Mi 7 выступит Qualcomm Snapdragon 845, обладающий 8 ядрами. За отображение качественной картинки на экране будет отвечать 800 МГц-частотный ускоритель Adreno 630 с. Что касается оперативной памяти, то ее размер составит 6 Гб.
Приобрести новинку покупатели смогут со встроенной памятью от 64 до 256 Гб, также ее можно будет расширить с помощью стандартной карты. Поэтому, обладателям смартфона не придется переживать за хранение информации.
Сканер распознавания лица
Отдельно эксперты выделяют изюминку будущего флагмана – сканер распознавания лица. Эта опция пригодится для быстрой разблокировки Xiaomi Mi 7. Функция является новым веянием, призванным стать альтернативой сканеру отпечатков пальцев.
Проведенные исследования доказали, что вероятность ошибки в процессе соответствующей идентификации составляет 1 к 1 миллиону. В случае с Touch ID, этот показатель равен 1 к 50 тысячам.
Автономность
Выше рассказывалось, что устройство будет располагать матрицей AMOLED, которая известна своими прекрасными показателями энергоэффективности. Следовательно, расход батареи окажется значительно меньшим, чем у предыдущих смартфонов китайского производителя.
По объёму аккумулятор должен быть как у шестой по счету модели, поэтому стоит ожидать увеличения автономности. При стандартном пользовании Xiaomi Mi 7 продержится без подзарядки 1,5-2 дня. Кроме этого, анонсирована опция беспроводной зарядки. Ее конкретные особенности будут известны после официальной презентации.
Сколько будет стоить Ми 7 в России
По словам экспертов, стартовая цена Xiaomi Mi 7 составит от 450 до 500 долларов. Если итоговые технические параметры будут соответствовать предположениям специалистов, то смартфон рекомендовано приобретать тем, кто любит производительные гаджеты.
В России модель появится на рынке во втором квартале текущего года. Эксперты считают, что к новинке применимо соотношение цена-качество.
Дизайн
Презентация Xiaomi Mi 7 намечена на апрель нынешнего года. На данный момент нельзя с точностью сказать об особенностях внешнего вида девайса. В то же время, эксперты не сомневаются, что смартфон обзаведется безрамочным экраном. Также ожидается, что будет иметь место быть сходство с собственными продуктами компании, не исключается присутствие элементов знаменитого iPhone X.
Согласно прогнозам, в пользу безрамочности компания Xiaomi откажется от домашней кнопки со встроенным сканером отпечатков пальца. Однако опыт купертиновцев показывает, что данное изменение может превратиться в самую настоящую проблему. Вероятно, сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели, как это было сделано у предыдущих девайсов производителя.
Xiaomi анонсировала в базовой версии стеклянный корпус, что касается премиальной версии, то его выполнят из керамики. Вряд ли производитель применит металл, поскольку китайцы отказались от этого материала и в предыдущих смартфонах.
Дисплей
Если говорить о разрешении экрана Xiaomi Mi 7, то эксперты не рассчитывают на то, что девайс обзаведется дисплеем на 6 дюймов. Естественно, он займет все фронтальную панель мобильного устройства. Наиболее вероятным вариантом является Full HD+ с соотношением сторон 18:9 .
Главной особенностью данной характеристик и станет присутствие матрицы AMOLED, а не с IPS в случае с предшественниками. Этот факт является не удивительным, ведь конкуренция на рынке смартфонов является довольно высокой.
Камеры
Пока назвать сложно точные модели сенсоров, которые получит базовая модификация Pro 7. Вероятно, в очередной раз поставщиками выступит компания Sony. Считается, что в этом году будет снят запрет на продажу модулей IMX400, обладающих отличной скоростью работы. В связи с этим на них вполне смогут рассчитывать китайцы.
Разрешение матрицы составит 19 Мп, уже заявлено наличие оптической стабилизации и опции съёмки, скорость которой составит до тысяч кадров в секунду. Эти и многие другие фишки позволяют экспертам делать прогноз о том, что смартфон будет интересен тем, кто любит делать фото на девайсы, а не на профильную аппаратуру.
Производитель наделит камеру двойным модулем, с помощью которого удастся выполнять качественный оптический зум, также будет использоваться режим размытия заднего вона. Эксперты предупреждают, что это только минимальные параметры смартфона. Не исключается, что производитель побеспокоится о большем.
Технические характеристики
В качестве чипсета Xiaomi Mi 7 выступит Qualcomm Snapdragon 845, обладающий 8 ядрами. За отображение качественной картинки на экране будет отвечать 800 МГц-частотный ускоритель Adreno 630 с. Что касается оперативной памяти, то ее размер составит 6 Гб.
Приобрести новинку покупатели смогут со встроенной памятью от 64 до 256 Гб, также ее можно будет расширить с помощью стандартной карты. Поэтому, обладателям смартфона не придется переживать за хранение информации.
Сканер распознавания лица
Отдельно эксперты выделяют изюминку будущего флагмана – сканер распознавания лица. Эта опция пригодится для быстрой разблокировки Xiaomi Mi 7. Функция является новым веянием, призванным стать альтернативой сканеру отпечатков пальцев.
Проведенные исследования доказали, что вероятность ошибки в процессе соответствующей идентификации составляет 1 к 1 миллиону. В случае с Touch ID, этот показатель равен 1 к 50 тысячам.
Автономность
Выше рассказывалось, что устройство будет располагать матрицей AMOLED, которая известна своими прекрасными показателями энергоэффективности. Следовательно, расход батареи окажется значительно меньшим, чем у предыдущих смартфонов китайского производителя.
По объёму аккумулятор должен быть как у шестой по счету модели, поэтому стоит ожидать увеличения автономности. При стандартном пользовании Xiaomi Mi 7 продержится без подзарядки 1,5-2 дня. Кроме этого, анонсирована опция беспроводной зарядки. Ее конкретные особенности будут известны после официальной презентации.
Сколько будет стоить Ми 7 в России
По словам экспертов, стартовая цена Xiaomi Mi 7 составит от 450 до 500 долларов. Если итоговые технические параметры будут соответствовать предположениям специалистов, то смартфон рекомендовано приобретать тем, кто любит производительные гаджеты.
В России модель появится на рынке во втором квартале текущего года. Эксперты считают, что к новинке применимо соотношение цена-качество.
Автор: Валерия Орлова