В Оренбургской области уволили снявшихся в клипе со стриптизом чиновников
В Оренбургской области глава Министр охотничьего и лесного хозяйств вместе с троими заместителями были уволены. Отмечается, что они снялись в клипе со стриптизом, а также приемом алкоголя.
«В соответствии с указом губернатора Оренбургской области, от должностей были освобождены Министерства охотничьего и лесного хозяйств Виктор Тонких, а также его заместители - Игорь Добровидов, Дмитрий Тетерятник, Владимир Рябов», - указывается в сообщении правительства региона без уточнения формулировки, по которой они сняты с постов.
Решение касательно увольнения, по словам Юрия Берга, было утверждено по причине съемки видео. В течение первых секунд глава региона посчитал продемонстрированное поведение недостойным госслужащего, поскольку запись демонстрирует нарушение моральных норм. И.о. министра назначили Владимира Морозова, занимавшего должность замглавы Минсельхоза Оренбургской области.
«В соответствии с указом губернатора Оренбургской области, от должностей были освобождены Министерства охотничьего и лесного хозяйств Виктор Тонких, а также его заместители - Игорь Добровидов, Дмитрий Тетерятник, Владимир Рябов», - указывается в сообщении правительства региона без уточнения формулировки, по которой они сняты с постов.
Решение касательно увольнения, по словам Юрия Берга, было утверждено по причине съемки видео. В течение первых секунд глава региона посчитал продемонстрированное поведение недостойным госслужащего, поскольку запись демонстрирует нарушение моральных норм. И.о. министра назначили Владимира Морозова, занимавшего должность замглавы Минсельхоза Оренбургской области.
Автор: Валерий Антонов