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В Великобритании предложили фотомоделям Asos набрать вес
Руководство мультибрендового интернет-магазина Великобритании Asos предложило нескольким своим сотрудницам набрать вес. Фотомоделям дали понять, что дальнейшая работа в компании стоит для них под вопросом из-за излишней худобы.

В Великобритании предложили фотомоделям Asos набрать вес


Представители фирмы пояснили: рекомендация девушкам набрать вес связана с недавним скандалом, разгоревшимся на фоне использования британской певицей и дизайнером Викторией Бекхэм для съёмок рекламной кампании 29-летней фотомодели Гидре Дукаускайте, которая отличается крайней худобой. Супругу футболиста Дэвида Бэкхема обвинили в пропаганде анорексии и пристыдили за поданный плохой пример поклонницам. По словам сотрудника Asos, в данных условиях его компания решила проявить осторожность.

В Великобритании предложили фотомоделям Asos набрать вес


Инициативу руководства интернет-магазина поддержала и plus-size фотомодель, основавшая движение в поддержку боди-позитивности под названием «Любовь к себе приносит красоту» (Self Love Brings Beauty), Фелисити Хейуорд. Она отметила: на земном шаре не существует двух абсолютно идентичных людей, и то, что все они разные и по-своему прекрасны, давно следует осознать мировым брендам.

Тем не менее, не все сотрудницы Asos одобрили инициативу начальства. Некоторые из них считают свой небольшой вес вполне нормальным и не желают принудительно увеличивать массу тела. Фотомоделей возмутило, что для политической корректности в связи с историей с Викторией Бекхэм к ним предъявляются подобные требования.

Между тем летом минувшего года российские пользователи соцсети Twitter заметили, что мужчины-модели интернет-магазина ASOS выглядят несколько опечаленными и даже несчастными. Фотоснимки грустных манекенщиков вдохновили одного из юзеров создать отдельный канал в Telegram под названием «Мысли грустных моделей» (Sad ASOS Models).

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 18:33
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