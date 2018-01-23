Ученые: «Зомби-вирус» оленей способен заражать людей
«Зомби-вирус» способен передаваться от оленей людям. Инфекция провоцирует возникновение проблем со здоровьем, а симптомы аналогичны животному бешенству. От этого заболевания уже скончались свыше сотни оленей во всем мире, а официально проблема получила название хронической поражающей болезни. Первый раз её зарегистрировали в 1967-м году.
Наименование «зомби-вирус» заболевание получило из-за внешнего вида истощенных оленей. Дезориентированные животные бродили на территории Форт-Коллинза в штате Колорадо.
«Это инфекционная неврологическая проблема провоцирует дегенерацию мозга, а также вызывает истощение. Помимо этого, следствием становится своеобразное поведение, а также утрата ряда функций организма, что в итоге провоцирует смерть», - отметили исследователи Исследовательского центра Прионского госуниверситета.
Ученые отмечают, что проявление симптомов может растягиваться на период в 2 года. Имеется риск поражения людей, которые употребляли в пищу мясо зараженных животных.
Наименование «зомби-вирус» заболевание получило из-за внешнего вида истощенных оленей. Дезориентированные животные бродили на территории Форт-Коллинза в штате Колорадо.
«Это инфекционная неврологическая проблема провоцирует дегенерацию мозга, а также вызывает истощение. Помимо этого, следствием становится своеобразное поведение, а также утрата ряда функций организма, что в итоге провоцирует смерть», - отметили исследователи Исследовательского центра Прионского госуниверситета.
Ученые отмечают, что проявление симптомов может растягиваться на период в 2 года. Имеется риск поражения людей, которые употребляли в пищу мясо зараженных животных.
Автор: Валерий Антонов