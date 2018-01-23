В Англии ветеринар пытался продать чужую больную кошку на Facebook за £50
В Англии местная жительница принесла свою кошку к ветеринару, а затем увидела, что она выставлена на продажу в социальной сети Facebook за £50. После публикации петиции на просторах социальной сети, животное вернули его законной владелице.
Ветеринар в ходе осмотра сказал, что кошка сильно больна, сам процесс лечение требует много затрат, которые не могла себе позволить. В связи с этим она написала отказ от питомца. Через некоторое время в социальной сети Facebook жительница Англии увидела объявления о продаже кошки. По словам автора публикации, от животного отказались хозяева, оно является полностью здоровым и сейчас ищет свой дом.
Женщину возмутило увиденное, поэтому она обратилась в ветеринарную клинику с просьбой вернуть животное, однако в медучреждении ей отказали. Следующим ее шагом была подача ходатайства в Facebook, после чего кошка снова оказалась с ней. Впоследствии сотрудники ветклиники принесли свои извинения за те неудобства, которые возникли, по их словам, из-за недопонимания.
Ветеринар в ходе осмотра сказал, что кошка сильно больна, сам процесс лечение требует много затрат, которые не могла себе позволить. В связи с этим она написала отказ от питомца. Через некоторое время в социальной сети Facebook жительница Англии увидела объявления о продаже кошки. По словам автора публикации, от животного отказались хозяева, оно является полностью здоровым и сейчас ищет свой дом.
Женщину возмутило увиденное, поэтому она обратилась в ветеринарную клинику с просьбой вернуть животное, однако в медучреждении ей отказали. Следующим ее шагом была подача ходатайства в Facebook, после чего кошка снова оказалась с ней. Впоследствии сотрудники ветклиники принесли свои извинения за те неудобства, которые возникли, по их словам, из-за недопонимания.
Автор: Валерия Орлова