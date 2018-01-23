Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018
exclusive / Общество

В Англии ветеринар пытался продать чужую больную кошку на Facebook за &#163;50
В Англии местная жительница принесла свою кошку к ветеринару, а затем увидела, что она выставлена на продажу в социальной сети Facebook за £50. После публикации петиции на просторах социальной сети, животное вернули его законной владелице.

В Англии ветеринар пытался продать чужую больную кошку на Facebook за &#163;50


Ветеринар в ходе осмотра сказал, что кошка сильно больна, сам процесс лечение требует много затрат, которые не могла себе позволить. В связи с этим она написала отказ от питомца. Через некоторое время в социальной сети Facebook жительница Англии увидела объявления о продаже кошки. По словам автора публикации, от животного отказались хозяева, оно является полностью здоровым и сейчас ищет свой дом.

Женщину возмутило увиденное, поэтому она обратилась в ветеринарную клинику с просьбой вернуть животное, однако в медучреждении ей отказали. Следующим ее шагом была подача ходатайства в Facebook, после чего кошка снова оказалась с ней. Впоследствии сотрудники ветклиники принесли свои извинения за те неудобства, которые возникли, по их словам, из-за недопонимания.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 22:00
Читайте также
В Японии потребовали от США прекратить полёты
Болельщикам запретили проносить российский флаг
Берг: Стриптиз оренбургских чиновников может
Флешмоб по случаю празднования 51-летия Майкла
Эксперты: Россия находится на 26-м месте в списке
ФАС: Главной причиной роста цен на бензин
Стефанию Маликову в соцсетях раскритиковали за
Volkswagen пока не планирует приобрести долю в
Экс-чиновник: Правительства Великобритании и США
В Англии ветеринар пытался продать чужую больную
Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
В интернете разместили петицию против УДО Семенова
Добавление комментария
Последние новости
24.01, 09:18 На севере Красноярского края в морозы пропали два
24.01, 09:13 В Нижнем Новгороде разыскивается пропавший полтора
24.01, 09:08 Актриса Анна Хилькевич показала подросшую дочь Ариану
24.01, 09:03 Создатель ОС Linux считает защитные патчи Intel «мусором»
24.01, 08:58 Пять человек остаются в критическом состоянии после
24.01, 08:53 Шнуров решил публиковать свои стихи в Telegram
24.01, 08:48 В Японии потребовали от США прекратить полёты военных
24.01, 08:44 В Саратовской области в ДТП с Lada и фурой погибли 4
24.01, 08:39 У берегов Японии 24 января произошло землетрясение
24.01, 08:34 Болельщикам запретили проносить российский флаг на
24.01, 08:28 The New York Times сообщило о смерти американской
24.01, 08:21 В Москве члены семьи умерли один за другим за пять дней
24.01, 08:10 В Красноярском крае автомобильные покрышки крошатся в
24.01, 08:10 Берг: Стриптиз оренбургских чиновников может
24.01, 08:00 Флешмоб по случаю празднования 51-летия Майкла Джексона
24.01, 07:45 В России 25 февраля стартуют продажи премиум-версии
24.01, 07:30 Учёные нашли способ прогнозировать извержения вулканов
24.01, 07:15 Эксперты: Россия находится на 26-м месте в списке лучших
24.01, 07:00 Ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову раскритиковали за
24.01, 06:30 Появились первые фото интерьера БМП К-17 на платформе