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exclusive / Технологии

Ученые: Искусственный интеллект лишит людей работы
Сотрудники Университета Оклахомы уверены, что искусственный интеллект способен не только отобрать у людей работу, но и заставить их опуститься на социально дно. К этому выводу пришли ученые, занятые разработкой робототехники.

Ученые: Искусственный интеллект лишит людей работы


Они утверждают, что первыми работу могут потерять те, кто занят транспортировкой грузов и перевозками пассажиров. Так, беспилотники способны лишить работы третью часть всех, кто занят в экономике целой страны. По словам специалистов, первый беспилотный транспорт, который начнут использовать в повседневной жизни, может вызвать массовую безработицу, рост преступности и нестабильности.

Масштабы будущей эры потрясений пугают экспертов, так как к 2030 году могут остаться без работы 800 миллионов человек в мире. Правительства уже начинают разрабатывать планы по поддержке населения – каждому, кто лишится рабочего места из-за робота, будут помогать с питанием и жилищными вопросами.

Отчаяние тех, кого уволят, может вызвать эпидемию употребления наркотиков. Такая трагедия ожидает не одни только Штаты, которые считаются лидером по передозировке препаратами, но и Поднебесную, первую страну по количеству занятых на производствах работников.

Помимо водителей, сотрудников производственных линий заводов и персонала, который обеспечивает сервис, нейросети и роботы смогут заменить офисных работников, занимающихся сбором и обработкой различных данных. К ним относятся служащие банков, медучреждений и прочих крупных организаций.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 23:00
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