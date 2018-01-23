«Самый дешевый автомобиль в мире» Bajaj привезут в РФ весной
В РФ вскоре привезут грузовой вариант квадрицикла Bajaj Qute, продажи начнутся весной, речь идёт о «самом дешевым автомобиле в мире». Об этом сообщил представитель «Ист Вест Моторс» - дистрибьютора индийской компании Bajaj Auto.
Автомобиль имеет грузопассажирскую модификацию - в салоне не предусмотрен задний диван для пассажиров. Машина рассчитана для эксплуатации предпринимателями и компаниями. Екатерина Логачева, глава департамента коммерческого транспорта «Ист Вест Моторс», сообщила, что в список стандартных опций новой версии входит боковое остекление и инерционные ремни, отсутствовавшие в пассажирском варианте Qute. Квадрицикл можно оборудовать отопителем салона.
Изделие сертифицировано для поставок на первичный российский рынок. Длина автомобиля составляет 2752 мм, ширина - 1312 мм. В отличие от пассажирской версии весом 399 кг, грузовой вариант имеет массу 521 кг. В РФ квадрицикл модели Qute можно приобрести за 330-365 тыс. рублей.
Автомобиль имеет грузопассажирскую модификацию - в салоне не предусмотрен задний диван для пассажиров. Машина рассчитана для эксплуатации предпринимателями и компаниями. Екатерина Логачева, глава департамента коммерческого транспорта «Ист Вест Моторс», сообщила, что в список стандартных опций новой версии входит боковое остекление и инерционные ремни, отсутствовавшие в пассажирском варианте Qute. Квадрицикл можно оборудовать отопителем салона.
Изделие сертифицировано для поставок на первичный российский рынок. Длина автомобиля составляет 2752 мм, ширина - 1312 мм. В отличие от пассажирской версии весом 399 кг, грузовой вариант имеет массу 521 кг. В РФ квадрицикл модели Qute можно приобрести за 330-365 тыс. рублей.
Автор: Семен Зайцев