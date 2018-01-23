Сергей Шнуров попросил у фанатов денег на еду
Сергей Шнуров в Instagram обратился к фанатам с просьбой о предоставлении денег на еду. Он сообщил, что на Бали встретил пищу, которая оказалась ему не по вкусу.
В комментарии к видеообращению он указал расчетный счет Сбербанка. В шутливой манере он пожаловался на отсутствие на острове «водочки и сальца». Часть подписчиков отправила средства, после чего было представлено второе видео с реквизитами благотворительного фонда, открытого Константином Хабенским.
Шнуров выразил слова благодарности для всех, кто откликнулся и призвал их помочь детям, перечислив средства по официальным реквизитам организации. Во втором видео он заявил, что у него все «хорошо, даже слишком».
В комментарии к видеообращению он указал расчетный счет Сбербанка. В шутливой манере он пожаловался на отсутствие на острове «водочки и сальца». Часть подписчиков отправила средства, после чего было представлено второе видео с реквизитами благотворительного фонда, открытого Константином Хабенским.
Шнуров выразил слова благодарности для всех, кто откликнулся и призвал их помочь детям, перечислив средства по официальным реквизитам организации. Во втором видео он заявил, что у него все «хорошо, даже слишком».
Автор: Валерий Антонов