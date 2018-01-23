7-летняя внучка Любови Полищук сама создала шикарный наряд
7-летняя внучка известной актрисы Любови Полищук Варвара сама создала шикарный наряд из пледа красного цвета и кошачьего поводка. Фото наряда, которое вызвало бурную реакцию пользователей Сети, в свой Instagram выложил папа юного дизайнера Алексей Макаров.
Большинство подписчиков, несмотря на столь юный возраст девочки, отметили ее умение работать на публику и другие таланты. Многие считают, что Варвара станет отличной наследницей покойной Любови Полищук. Тем более, звездная внучка уже успела сняться в нескольких фильмах и выступить в театре.
В последнее время папа девочки стал часто показывать на своих страницах в социальных сетях снимки Варвары. Самой популярной стала фотография, где юная актриса была запечатлена в красном вечернем платье. С первого взгляда сложно сказать, что это просто обвязанное поводком полотно ткани. Дополненный высокими мамиными каблуками наряд собрал множество «лайков» и комментариев под публикацией.
Большинство подписчиков, несмотря на столь юный возраст девочки, отметили ее умение работать на публику и другие таланты. Многие считают, что Варвара станет отличной наследницей покойной Любови Полищук. Тем более, звездная внучка уже успела сняться в нескольких фильмах и выступить в театре.
В последнее время папа девочки стал часто показывать на своих страницах в социальных сетях снимки Варвары. Самой популярной стала фотография, где юная актриса была запечатлена в красном вечернем платье. С первого взгляда сложно сказать, что это просто обвязанное поводком полотно ткани. Дополненный высокими мамиными каблуками наряд собрал множество «лайков» и комментариев под публикацией.
Автор: Дрокина Татьяна