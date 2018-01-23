Google создаст новый центр исследования во Франции
В понедельник одна из крупных технологических компаний Google сделала заявление о расширении своего офиса в Париже и строительстве нового центра искусственного интеллекта во Франции. В добавление к этому, компьютерный гигант планирует создать в разных городах Франции четыре центра по обучению компьютерной грамотности.
Компания намеревается построить новый центр освоения искусственного интеллекта в ближайший месяц. Для Европы это второй такой проект, первый был создан в Цюрихе в 2016 году. Google создаст исследовательский коллектив, который займется технологиями искусственного интеллекта. В связи с этим количество штата в Париже в двойне увеличится.
Корпорация планирует создать в разных городах Франции четыре центра по обучению компьютерных азов. Ближайшее открытие такого проекта будет в Ренне в Бретани. Прогнозируется, что более 100 тыс. человек каждый год смогут бесплатно обучаться цифровой грамоте.
Такой же центр искусственного интеллекта был создан Facebook во Франции еще в 2015 году. Компания объявила, что тоже намерена вложить инвестиции, а это около 10 млн. евро, для развития своего центра.
Компания намеревается построить новый центр освоения искусственного интеллекта в ближайший месяц. Для Европы это второй такой проект, первый был создан в Цюрихе в 2016 году. Google создаст исследовательский коллектив, который займется технологиями искусственного интеллекта. В связи с этим количество штата в Париже в двойне увеличится.
Корпорация планирует создать в разных городах Франции четыре центра по обучению компьютерных азов. Ближайшее открытие такого проекта будет в Ренне в Бретани. Прогнозируется, что более 100 тыс. человек каждый год смогут бесплатно обучаться цифровой грамоте.
Такой же центр искусственного интеллекта был создан Facebook во Франции еще в 2015 году. Компания объявила, что тоже намерена вложить инвестиции, а это около 10 млн. евро, для развития своего центра.
Автор: Пшеничная Татьяна