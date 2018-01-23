Максим Галкин считает, что его дети обречены на популярность
Известный телеведущий Максим Галкин дал откровенное интервью, в ходе которого рассказал о детях. По его словам, они обречены на популярность.
Пугачева и Галкин перестали скрывать близнецов Лизу и Гарри сразу после того, как журналисты в светской хронике обнародовали первые кадры новорожденных. На программе «Север. Непримдуманные истории» ведущий рассказал, что суррогатное материнство обрекло его детей на публичность. Сейчас Галкин задействован в съёмках множества программ, среди которых «Лучше всех», «Старше всех!», «МаксимМаксим», «Сегодня вечером», но, несмотря на это, старается все свое свободное время проводить с семьей.
То и дело шоумен делится на своей странице в социальной сети Instagram фотографиями и видео с участием Лизы и Гарри. Многие фолловеры Галкина задаются вопросом, почему знаменитость не скрывает близнецов от общественности, как делают это его коллеги по цеху. По словам юмориста, он уже свыкся с тем, что его дети являются публичными личностями. Их вынашивала суррогатная мать, а в обычном случае это можно было бы скрыть от людей, но Пугачева и Галкин привыкли находиться у всех на виду.
Пугачева и Галкин перестали скрывать близнецов Лизу и Гарри сразу после того, как журналисты в светской хронике обнародовали первые кадры новорожденных. На программе «Север. Непримдуманные истории» ведущий рассказал, что суррогатное материнство обрекло его детей на публичность. Сейчас Галкин задействован в съёмках множества программ, среди которых «Лучше всех», «Старше всех!», «МаксимМаксим», «Сегодня вечером», но, несмотря на это, старается все свое свободное время проводить с семьей.
То и дело шоумен делится на своей странице в социальной сети Instagram фотографиями и видео с участием Лизы и Гарри. Многие фолловеры Галкина задаются вопросом, почему знаменитость не скрывает близнецов от общественности, как делают это его коллеги по цеху. По словам юмориста, он уже свыкся с тем, что его дети являются публичными личностями. Их вынашивала суррогатная мать, а в обычном случае это можно было бы скрыть от людей, но Пугачева и Галкин привыкли находиться у всех на виду.
Автор: Валерия Орлова