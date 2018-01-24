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Учёные нашли способ прогнозировать извержения вулканов на основе клинопироксена
Учёные из Дублина разработали новый метод прогнозирования извержения вулкана. Метод основывается на исследовании материала клинопироксена. Учёные смогли найти способ считывать с него информацию о времени извержений.

Учёные нашли способ прогнозировать извержения вулканов на основе клинопироксена


Исследователи из Тринити-колледжа, который является частью Дублинского университета, нашли новый метод прогнозирования извержения вулкана. Для этой цели необходимо проводить анализ недавно выброшенной на поверхность магмы специальным прибором, который мигом определяет количество клинопироксенов, а также традиционно исследуемое количество стронция.

Новизна состоит в том, что учёные научились считывать с материала клинопироксена период, когда происходили извержения в определённой местности за короткий промежуток времени. На основании этих данных составляется прогноз новых извержений.

Теперь исследователям нужно проанализировать возможность скорой активности у 600 действующих вулканов и проверить 1000 потухших, которыми последнее время никто не занимался.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 07:30
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