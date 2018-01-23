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Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится после финального сезона
Свадьба актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», пройдет после завершения финального сезона. Актриса Мейси Уильямс отметила, что будет выполнять роль подруги невесты.

Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится после финального сезона


Тернер уже готовится к торжественной церемонии. Само бракосочетание планируется провести после окончания съемок 8-го сезона «Игры престолов».

Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится после финального сезона


«Мы ожидаем окончания работы в сезоне над сериалом, однако думаю, что она уже представляет, как именно все будет проходить», - отметил Мейси Уильямс, сыгравшая в фентези-саге роль Арьи Старк.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:40
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