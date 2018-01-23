Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится после финального сезона
Свадьба актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», пройдет после завершения финального сезона. Актриса Мейси Уильямс отметила, что будет выполнять роль подруги невесты.
Тернер уже готовится к торжественной церемонии. Само бракосочетание планируется провести после окончания съемок 8-го сезона «Игры престолов».
«Мы ожидаем окончания работы в сезоне над сериалом, однако думаю, что она уже представляет, как именно все будет проходить», - отметил Мейси Уильямс, сыгравшая в фентези-саге роль Арьи Старк.
Тернер уже готовится к торжественной церемонии. Само бракосочетание планируется провести после окончания съемок 8-го сезона «Игры престолов».
«Мы ожидаем окончания работы в сезоне над сериалом, однако думаю, что она уже представляет, как именно все будет проходить», - отметил Мейси Уильямс, сыгравшая в фентези-саге роль Арьи Старк.
Автор: Валерий Антонов