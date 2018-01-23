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В США актрису Disney Беллу Торн с друзьями выставили из отеля за употребление наркотиков
Актрису телесериала «Танцевальная лихорадка» производства студии Disney Беллу Торн и её приятелей выставили из отеля города Парк-Сити, расположенного в штате Юта США, где на данный момент проходит национальный американский фестиваль кино Sundance Film Festival. Компанию молодых людей застали за употреблением наркотиков, в частности, марихуаны, сообщило зарубежное издание New York Post.

В США актрису Disney Беллу Торн с друзьями выставили из отеля за употребление наркотиков


В числе друзей Беллы Торн был замечен и её бойфренд, рэп-исполнитель Mod Sun. Уточняется, 20-летняя звезда Disney-сериала прибыла на кинофестиваль для презентации фильма «Нация убийц». Описанный инцидент имел место за несколько часов до премьеры триллера на мероприятии. Тем не менее, актриса всё же посетила показ, однако после она отменила все запланированные встречи с журналистами и исчезла с поля зрения представителей СМИ, сославшись на плохое самочувствие.

Напомним, одного из сотрудников студии Disney полиция США задержала за домогательства к малолетним.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 23:30
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