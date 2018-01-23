Samsung представила обновление системы безопасности для Galaxy Note 8
Компания Samsung разработала обновление системы безопасности для флагманского гаджета Galaxy Note 8. Эта информация была представлена на официальном веб-сайте производителя.
Так, сообщается, что программистам удалось устранить 6 уязвимостей в операционной системе и 13 – в лаунчере TouchWiz. Кроме того, решены незначительные проблемы с ПО, а перечень опасных ранее алгоритмов взлома представлен на веб-сайте компании.
Отмечается также, что обновление системы безопасности, которое доступно сейчас лишь во Франции, занимает 707 Мб. Пока о доступности новинки на остальных рынках ничего не сообщается.
Так, сообщается, что программистам удалось устранить 6 уязвимостей в операционной системе и 13 – в лаунчере TouchWiz. Кроме того, решены незначительные проблемы с ПО, а перечень опасных ранее алгоритмов взлома представлен на веб-сайте компании.
Отмечается также, что обновление системы безопасности, которое доступно сейчас лишь во Франции, занимает 707 Мб. Пока о доступности новинки на остальных рынках ничего не сообщается.
Автор: Дрокина Татьяна