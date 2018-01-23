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Среди номинантов на премию «Оскар» «Форма воды» и «Дюнкерк» попали в 2 категории
Объявили номинанты на получение премии «Оскар». Киноакадемия огласила перечень картин для нескольких категорий. За качественную операторскую работу отметили ленты «Ферма "Мадбаунд"», «Бегущий по лезвию 2049», «Темные времена», «Дюнкерк», а также «Форма воды».

Среди номинантов на премию «Оскар» «Форма воды» и «Дюнкерк» попали в 2 категории


Номинантами на получение наград за лучшее музыкальное сопровождение стали «Последние джедаи» из франшизы «Звездные войны», «Дюнкерк», «Форма воды», «Призрачная нить», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Кандидатами на получение наград за качественные прически и грим оказались специалисты, работавшие над созданием кинокартин «Чудо», «Темные времена», а также «Виктория и Абдул». Торжественная церемония будет проведена 4 марта в Лос-Анджелесе.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:49
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