Количество безработных в мире превысило 192 млн человек
В мире количество безработных превысило 192,7 миллионов человек. Об этом сообщили в Международной организации труда, зафиксировав очередной антирекорд. Что касается России, то официальна безработица в стране держится на минимальном уровне, однако растет доля незанятости среди молодежи.
Недавно в МОТ опубликовали доклад, согласно которому порядка 5,6% трудоспособного населения планеты не работают. По сравнению с минувшим годом, количество безработных увеличилось на 2,6 миллиона человек.
Как полагают аналитики, в течение 2018 года показатель может снизиться, но только 1 процентный пункт. Уже в следующем году количество безработных снова увеличился. Как считают эксперты, глобальную проблему представляет уровень незанятости среди молодых людей, возраст которых не превысил 25 лет. На данный момент показатель достигает 13%.
По словам авторов доклада, в развивающихся государствах уменьшается количество «работающих бедных». В прошлом году свыше 200 миллионов людей в день зарабатывали 1,9 доллара в пересчете на каждого члена семьи. В этом году их количество должно сократиться на 10 миллионов. Ожидается, что тенденция к снижению продолжится и в 2019 году.
Недавно в МОТ опубликовали доклад, согласно которому порядка 5,6% трудоспособного населения планеты не работают. По сравнению с минувшим годом, количество безработных увеличилось на 2,6 миллиона человек.
Как полагают аналитики, в течение 2018 года показатель может снизиться, но только 1 процентный пункт. Уже в следующем году количество безработных снова увеличился. Как считают эксперты, глобальную проблему представляет уровень незанятости среди молодых людей, возраст которых не превысил 25 лет. На данный момент показатель достигает 13%.
По словам авторов доклада, в развивающихся государствах уменьшается количество «работающих бедных». В прошлом году свыше 200 миллионов людей в день зарабатывали 1,9 доллара в пересчете на каждого члена семьи. В этом году их количество должно сократиться на 10 миллионов. Ожидается, что тенденция к снижению продолжится и в 2019 году.
Автор: Валерия Орлова