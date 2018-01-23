В США умерла модель с культового плаката времен Второй мировой войны Наоми Паркер Фрейли
В США умерла героиня популярного плаката «We Can Do It!», речь идёт о Наоми Паркер Фрейли. Ранее ошибочно считалось, что моделью при создании постера была Джеральдин Дойл из штата Мичиган.
Наоми Паркер Фрейли послужила прототипом Рози-клепальщицы с пропагандистского плаката времён Второй мировой войны, изображение было создано Ховардом Миллером. На данную идею специалиста вдохновила фотография Фрейли. Снимок сделан на калифорнийской авиабазе ВМС США в 1942 году.
На нём девушка стоит за токарным станком одетой в рабочий халат, на голове у неё красный платок в белый горошек По информации The New York, женщина скончалась в возрасте 96 лет, в городе Лонгвью, расположенного в штате Вашингтон.
Наоми Паркер Фрейли послужила прототипом Рози-клепальщицы с пропагандистского плаката времён Второй мировой войны, изображение было создано Ховардом Миллером. На данную идею специалиста вдохновила фотография Фрейли. Снимок сделан на калифорнийской авиабазе ВМС США в 1942 году.
На нём девушка стоит за токарным станком одетой в рабочий халат, на голове у неё красный платок в белый горошек По информации The New York, женщина скончалась в возрасте 96 лет, в городе Лонгвью, расположенного в штате Вашингтон.
Автор: Семен Зайцев