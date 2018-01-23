В интернете разместили петицию против УДО Семенова
В интернете появилась петиция против досрочного освобождения Сергея Семенова, осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной. Молодого человека освободили по УДО спустя год после заключения в колонии.
«Чествовать людей, которые были освобождены по УДО, уже на грани российского общества. Сегодня общество деградирует. Возникает вопрос о том, как впоследствии будет вести себя молодежь, смотря на поступки Семенова. Изнасиловал, отсидел год в колонии, затем вышел. Что дальше?» - отмечают авторы петиции.
На текущий момент заявка получила поддержку со стороны 700 человек. Создана петиция была более недели назад.
«Чествовать людей, которые были освобождены по УДО, уже на грани российского общества. Сегодня общество деградирует. Возникает вопрос о том, как впоследствии будет вести себя молодежь, смотря на поступки Семенова. Изнасиловал, отсидел год в колонии, затем вышел. Что дальше?» - отмечают авторы петиции.
На текущий момент заявка получила поддержку со стороны 700 человек. Создана петиция была более недели назад.
Автор: Валерий Антонов