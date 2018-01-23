Ученые: К 2035 году люди будут дольше жить и больше болеть
К 2035 году люди станут дольше жить, но при этом частота болезней не сократится. К такому выводу пришли ученые, осуществляющие работу на базе Университета Ньюкасла в Великобритании.
Согласно прогнозам исследователей, количество пожилых людей, которые имеют не менее четырёх различных хронических недугов, к 2035 году возрастет в два раза. Этот факт еще сильнее скажется на бюджетных средствах, которые расходуют учреждения системы здравоохранения. Всего через 20 лет распространенными станут старческое слабоумие, рак, диабет и депрессия.
Каждый из тех, кто столкнется с четырьмя хроническими болезнями, будет иметь когнитивные нарушения. В целом ученые предсказывают увеличение людей, страдающих сразу от нескольких недугов. К примеру, число тех, у кого выявят онкологию, возрастет почти на 180%, количество жертв диабета в возрастной группе станет больше на 118%. Аналогичные скачки ожидаются среди пациентов, страдающих от артрита.
Что касается продолжительности жизни, то у мужчин она возрастет на 3,6 года, а у женщин – на 2,9 года.
Согласно прогнозам исследователей, количество пожилых людей, которые имеют не менее четырёх различных хронических недугов, к 2035 году возрастет в два раза. Этот факт еще сильнее скажется на бюджетных средствах, которые расходуют учреждения системы здравоохранения. Всего через 20 лет распространенными станут старческое слабоумие, рак, диабет и депрессия.
Каждый из тех, кто столкнется с четырьмя хроническими болезнями, будет иметь когнитивные нарушения. В целом ученые предсказывают увеличение людей, страдающих сразу от нескольких недугов. К примеру, число тех, у кого выявят онкологию, возрастет почти на 180%, количество жертв диабета в возрастной группе станет больше на 118%. Аналогичные скачки ожидаются среди пациентов, страдающих от артрита.
Что касается продолжительности жизни, то у мужчин она возрастет на 3,6 года, а у женщин – на 2,9 года.
Автор: Валерия Орлова