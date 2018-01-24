В Казани установят памятную доску по случаю 80-летнего юбилея Владимира Высоцкого
В Казани в день 80-летнего юбилея Владимира Высоцкого откроют памятную доску с напоминанием, что актер давал в этом городе концерты. Спонсорами выступили городские власти, а организатором Владимир Урецкий.
25 января, в честь 80-летнего юбилея Владимира Высоцкого, в Казани пройдет торжественная церемония открытия памятной доски поэту. Табличку установят около концертного зала Молодежного центра. Надпись будет напоминать жителям и гостям города о том, что бард отыграл больше тридцати концертов в Казани, и что это был простой и добродушный человек. Кроме текста на русском будут доступны еще татарский и английский варианты. Спонсором выступили городские власти.
Организатором этого события стал коллекционер и продюсер Владимир Урецкий. Так же с его подачи в 2018 году в Казани может появиться улица имени Владимира Высоцкого. А так сейчас в стадии разработки находится маршрут для туристов «Места Высоцкого в Казани».
25 января, в честь 80-летнего юбилея Владимира Высоцкого, в Казани пройдет торжественная церемония открытия памятной доски поэту. Табличку установят около концертного зала Молодежного центра. Надпись будет напоминать жителям и гостям города о том, что бард отыграл больше тридцати концертов в Казани, и что это был простой и добродушный человек. Кроме текста на русском будут доступны еще татарский и английский варианты. Спонсором выступили городские власти.
Организатором этого события стал коллекционер и продюсер Владимир Урецкий. Так же с его подачи в 2018 году в Казани может появиться улица имени Владимира Высоцкого. А так сейчас в стадии разработки находится маршрут для туристов «Места Высоцкого в Казани».
Автор: Страхова Дарья