В Нью-Джерси заметили таинственный черный квадратный объект
В Небе Нью-Джерси был замечен таинственный квадратный объект черного цвета. Очевидцы зафиксировали явление в Уотерфорде 20 января текущего года во время заката.
Сообщается, что подобного никто не видел в течение 60 лет. Автор изображений странного объекта сделал их на свою камеру.
Свидетель из Уотерфорда находился на своей задней палубе, когда 20 января 2018 года он увидел необычный черный квадратный объект на небе во время заката Cannon Digital 7-140. Теперь мужчина задается вопросом, что именно могло попасть в объектив.
Большинство пользователей, посмотревших фото, считают, что в небе было зафиксировано очередное проявление природы.
Сообщается, что подобного никто не видел в течение 60 лет. Автор изображений странного объекта сделал их на свою камеру.
Свидетель из Уотерфорда находился на своей задней палубе, когда 20 января 2018 года он увидел необычный черный квадратный объект на небе во время заката Cannon Digital 7-140. Теперь мужчина задается вопросом, что именно могло попасть в объектив.
Большинство пользователей, посмотревших фото, считают, что в небе было зафиксировано очередное проявление природы.
Автор: Валерия Орлова