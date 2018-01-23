Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018
exclusive / Экономика

Криптовалюта Tkeycoin привлекает до 500 миллионов долларов
Руководство Tkeycoin DAO нацелено на расширение проекта в банковском секторе на мировом уровне. Исходя из этого заявления, можно понять, что создатели перспективной криптовалюты серьезно настроены развивать платформу Tkeycoin.

В пресс-службе Holding BR отметили, что компания собирается способствовать выводу технологии блокчейн на общедоступный уровень. Если раньше запланированный объем инвестиций не превышал $200 млн., то теперь он увеличен до $500 млн. Такое решение финансовая администрация компании приняла, отзываясь на ежедневный активный рост количества инвесторов.
Криптовалюта Tkeycoin привлекает до 500 миллионов долларов

Создатели Tkeycoin не исключают того, что подобные темпы роста приведут к отбору из числа инвесторов тех, кто больше всего подходит проекту. Pre-sale по токенам TCD будет действовать до суммы $10 млн. Для крупных игроков и венчурных фондов сумма должна составлять не менее $25 млн.

Практика показывает, что обычно крупные фонды занимаются перепродажей токенов с наценкой 25-35% до проведения ICO тем участникам, которые не были одобрены проектом. Как считает известный финансовый аналитик Егор Силенский, в связи с этим капитализация и ценность монеты на бирже в обозримом будущем будет значительно увеличена.

Источник: http://tass.ru/novosti-partnerov/4894662

Автор: Роман
Сегодня, 17:13
Читайте также
Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
В интернете разместили петицию против УДО Семенова
Правоохранители Вологодской области спасли от
В Петербурге женщина 20 лет притворялась
Криптовалюта Tkeycoin привлекает до 500 миллионов
Количество безработных в мире превысило 192 млн
В Оренбургской области уволили снявшихся в клипе
Слова Удальцов о Грудинином посчитали аналогией к
В Москве заменят 2,6 тысячи лифтов в 2018 году в
Российские олимпийцы получили новую форму от
Сталкеры из Старого Оскола сняли клип в поддержку
В Москве ночь на 23 января стала самой холодной с
Добавление комментария
Последние новости
23.01, 21:00 Google создаст новый центр исследования во Франции
23.01, 20:50 Ученые: К 2035 году люди будут дольше жить и больше
23.01, 20:40 Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится
23.01, 20:30 Ученые обнаружили среди кошек «правшей» и «левшей»
23.01, 20:20 Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
23.01, 20:10 Ученые: Ной звонил сыну по телефону
23.01, 20:00 Химикам удалось впервые получить немятый «оловянный
23.01, 19:51 7-летняя внучка Любови Полищук сама создала шикарный
23.01, 19:41 В интернете разместили петицию против УДО Семенова
23.01, 19:30 Поклонники отчитали Киркорова за скоростную езду с
23.01, 19:29 Правоохранители Вологодской области спасли от холодной
23.01, 19:19 В Воронеже вооружённый ножом мужчина, ограбив салон
23.01, 19:17 Samsung представила обновление системы безопасности для
23.01, 19:10 Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в
23.01, 19:10 Бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в
23.01, 19:00 Ксения Бородина жестко отреагировала на критику
23.01, 18:56 В Германии в результате столкновения вертолета и
23.01, 18:52 Сергей Шнуров попросил у фанатов денег на еду
23.01, 18:46 В Индии жители деревни приняли замерзшие фекалии за
23.01, 18:40 Ученые: «Зомби-вирус» оленей способен заражать людей