Криптовалюта Tkeycoin привлекает до 500 миллионов долларов
Руководство Tkeycoin DAO нацелено на расширение проекта в банковском секторе на мировом уровне. Исходя из этого заявления, можно понять, что создатели перспективной криптовалюты серьезно настроены развивать платформу Tkeycoin.
В пресс-службе Holding BR отметили, что компания собирается способствовать выводу технологии блокчейн на общедоступный уровень. Если раньше запланированный объем инвестиций не превышал $200 млн., то теперь он увеличен до $500 млн. Такое решение финансовая администрация компании приняла, отзываясь на ежедневный активный рост количества инвесторов.
Создатели Tkeycoin не исключают того, что подобные темпы роста приведут к отбору из числа инвесторов тех, кто больше всего подходит проекту. Pre-sale по токенам TCD будет действовать до суммы $10 млн. Для крупных игроков и венчурных фондов сумма должна составлять не менее $25 млн.
Практика показывает, что обычно крупные фонды занимаются перепродажей токенов с наценкой 25-35% до проведения ICO тем участникам, которые не были одобрены проектом. Как считает известный финансовый аналитик Егор Силенский, в связи с этим капитализация и ценность монеты на бирже в обозримом будущем будет значительно увеличена.
Источник: http://tass.ru/novosti-partnerov/4894662
В пресс-службе Holding BR отметили, что компания собирается способствовать выводу технологии блокчейн на общедоступный уровень. Если раньше запланированный объем инвестиций не превышал $200 млн., то теперь он увеличен до $500 млн. Такое решение финансовая администрация компании приняла, отзываясь на ежедневный активный рост количества инвесторов.
Создатели Tkeycoin не исключают того, что подобные темпы роста приведут к отбору из числа инвесторов тех, кто больше всего подходит проекту. Pre-sale по токенам TCD будет действовать до суммы $10 млн. Для крупных игроков и венчурных фондов сумма должна составлять не менее $25 млн.
Практика показывает, что обычно крупные фонды занимаются перепродажей токенов с наценкой 25-35% до проведения ICO тем участникам, которые не были одобрены проектом. Как считает известный финансовый аналитик Егор Силенский, в связи с этим капитализация и ценность монеты на бирже в обозримом будущем будет значительно увеличена.
Источник: http://tass.ru/novosti-partnerov/4894662
Автор: Роман