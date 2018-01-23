Ученые: Ожирение является заразной социальной болезнью
Исследователи из Университета Южной Калифорнии отметили, что ожирение можно рассматривать как заразный недуг. В первую очередь, ученые говорят о социальной среде, стимулирующей потребление избыточного количества калорий.
Для подтверждения влияния среды на риски набора веса исследователи воспользовались сведениями, собранными у 1159 военнослужащих США и их семей. Впоследствии материалы сравнили с информацией о показателях ожирения в округе, где проживают эти семьи. Исследование помогло выявить четкую связь между областями, где ожирение было распространенной проблемой, и вероятностью наличия избыточного веса у солдат и их родственников.
Применяя индекс массы тела (ИМТ) в качестве критерия, исследователи обнаружили более высокие средние числа у субъектов, проживающих в районах с большим количеством жителей, страдающих от избыточного веса. Вдобавок, при повышении продолжительности проживания в подобной среде риски ожирения повышаются. Фактически, они станут отличаться ИМТ, которые располагаются в категории с повышенным значением. Явление, пришли к выводу исследователи, указывает на то, что ожирение может распространяться посредством «социального заражения».
Для подтверждения влияния среды на риски набора веса исследователи воспользовались сведениями, собранными у 1159 военнослужащих США и их семей. Впоследствии материалы сравнили с информацией о показателях ожирения в округе, где проживают эти семьи. Исследование помогло выявить четкую связь между областями, где ожирение было распространенной проблемой, и вероятностью наличия избыточного веса у солдат и их родственников.
Применяя индекс массы тела (ИМТ) в качестве критерия, исследователи обнаружили более высокие средние числа у субъектов, проживающих в районах с большим количеством жителей, страдающих от избыточного веса. Вдобавок, при повышении продолжительности проживания в подобной среде риски ожирения повышаются. Фактически, они станут отличаться ИМТ, которые располагаются в категории с повышенным значением. Явление, пришли к выводу исследователи, указывает на то, что ожирение может распространяться посредством «социального заражения».
Автор: Валерий Антонов