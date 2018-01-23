Ученые: Ной звонил сыну по телефону
Ученые из Турции заявили, что во время Всемирного потопа Ной разговаривал со своим сыном по мобильному телефону. По словам исследователей, у них есть доказательства данной теории.
По словам одного из специалистов, руководство университета, на базе которого он работает, призвали его прекратить рассказывать окружающим эту историю. Когда исследователь заговорил о мобильном телефоне, все начали опровергать его слова.
Ной является последним из ветхозаветных патриархов, происходящих до прямой линии от Адама. Если верить Библии, он был праведником, именно за это Бог спас от потопа всю его семью, повелев построить ковчег. Туда можно было взять и животных. От его сыновей Хама, Сима и Иафеты, и их супруг произошли люди, впоследствии заселившие мир.
В исламе Ноя знают под именем Нух. В главной книге всех мусульман Коране описывается, что в ковчеге собралась вся его семья, но там отсутствовала жена и один сын Йам. Последний отказался идти с отцом, надеясь спастись, но впоследствии погиб. По версии ученого, именно с ним Ной разговаривал по телефону.
По словам одного из специалистов, руководство университета, на базе которого он работает, призвали его прекратить рассказывать окружающим эту историю. Когда исследователь заговорил о мобильном телефоне, все начали опровергать его слова.
Ной является последним из ветхозаветных патриархов, происходящих до прямой линии от Адама. Если верить Библии, он был праведником, именно за это Бог спас от потопа всю его семью, повелев построить ковчег. Туда можно было взять и животных. От его сыновей Хама, Сима и Иафеты, и их супруг произошли люди, впоследствии заселившие мир.
В исламе Ноя знают под именем Нух. В главной книге всех мусульман Коране описывается, что в ковчеге собралась вся его семья, но там отсутствовала жена и один сын Йам. Последний отказался идти с отцом, надеясь спастись, но впоследствии погиб. По версии ученого, именно с ним Ной разговаривал по телефону.
Автор: Валерия Орлова