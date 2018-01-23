Бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в эротической фотосессии
Американский модный бренд Calvin Klein задействовал для своей эротической фотосессии всех пятерых сестёр Кардашьян. Светские львицы снялись в рекламном ролике новой линии одежды компании под названием «Наша семья» (Our Family), представ пред камерами в облегающих джинсах и нижнем белье.
В эротической фотосессии Calvin Klein приняли участие все дочери американской бизнесвумен и телевизионного продюсера Кристен Мэри Хоутон, более известной по фамилии супруга Роберта Кардашьяна: Кайли, Кендалл, Хлои, Ким и Кортни. Автором новой коллекции популярного бренда стал бельгийский дизайнер Раф Саймонс, излюбленной темой которого является Америка. По этой причине новую кампанию провели в импровизированном сарае. Снимки сестёр Кардашьян делал знаменитый fashion-фотограф Вилли Вандерперре.
Ранее Ким Кардашьян поделилась с поклонниками эротическими снимками, на которых звезда реалити-шоу запечатлена на капоте элитного автомобиля.
В эротической фотосессии Calvin Klein приняли участие все дочери американской бизнесвумен и телевизионного продюсера Кристен Мэри Хоутон, более известной по фамилии супруга Роберта Кардашьяна: Кайли, Кендалл, Хлои, Ким и Кортни. Автором новой коллекции популярного бренда стал бельгийский дизайнер Раф Саймонс, излюбленной темой которого является Америка. По этой причине новую кампанию провели в импровизированном сарае. Снимки сестёр Кардашьян делал знаменитый fashion-фотограф Вилли Вандерперре.
Ранее Ким Кардашьян поделилась с поклонниками эротическими снимками, на которых звезда реалити-шоу запечатлена на капоте элитного автомобиля.
Автор: Воробьева Алина