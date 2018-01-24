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Эксперт: iPhone X продается вдвое хуже iPhone 8
Аналитик Мин-Чи Куо из KGI Securities составил прогноз о продажах продукции Apple. Было заявлено, что в I квартале 2018 года корпорация поставит на рынок 18 млн смартфонов iPhone X.

Эксперт: iPhone X продается вдвое хуже iPhone 8


Покупательский спрос на iPhone X был не таким, каким его видел производитель. Из предполагавшегося объема 25-30 млн изделий, как заявляет Мин-Чи Куо, на рынок поступит менее 20 млн iPhone X. Согласно отчёта аналитика Consumer Intelligence Research Partners, в IV квартале 2016 каждый пятый приобретенный гаджет Apple был iPhone X. Он реализовывался успешнее, чем iPhone 8 Plus (18%), но хуже, чем модель iPhone 8 (23%).

Джош Ловиц, сооснователь CIRP, заявляет что интерес к новинкам Apple в 2017 году был ниже, чем в свое время спрос на смартфон iPhone 7, а также iPhone 7 Plus в год их официальной презентации (61% против 72%). Ранее инженеры Apple добавили в камеру iPhone Х стилизацию фото под снимки боксёра Мохаммеда Али.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 00:30
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