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Елена Беркова развратила ведущего шоу «Деньги или позор» дядю Витю
Гостьей комедийного шоу «Деньги или позор» недавно стала порноактриса Елена Беркова. Эпатажная звезда «взрослых фильмов» развратила ведущего программы – пенсионера дядю Витю. В эфир этот выпуск выйдет в конце января.

Елена Беркова развратила ведущего шоу «Деньги или позор» дядю Витю


Жгучая брюнетка Елена Беркова с начала шоу начала себя вести откровенно и даже удивила такого опытного ведущего, как дядя Витя. В программе «Деньги или позор» звездам предоставляется возможность выиграть крупную денежную сумму, если они будут согласны на смешной позор в прямом эфире. Порноактрису эти условия абсолютно не испугали, а также она с удовольствием общалась с ведущим на откровенные темы. Беркова рассказала дяде Вите в чем разница между позами «60» и «69». Звезда фильмов для взрослых призналась, что у нее есть одна слабость в сексе – футфетиш, что представляет собой влечение к ступням. На что ведущий «Деньги или позор» ответил, что его любимое извращение – это пенсия, размер которой составляет 12 тысяч рублей.

Елена Беркова развратила ведущего шоу «Деньги или позор» дядю Витю


По условиям программы, Елена Беркова сыграла с ведущим в интеллектуальную викторину, а за каждый проигранный вопрос они должны были снимать с себя по одной детали наряда. В итоге на порноактрисе осталось только платье, а с обувью, колготами и аксессуарами она распрощалась, так как неправильно отвечала. В свою очередь, дядя Витя снял только этикетку с пиджака. Обнажилась ли Елена Беркова в программе, зрители узнают совсем скоро.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 01:00
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