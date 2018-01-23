Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018
exclusive / Авто

Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в 2018 году
Компания Mitsubishi за текущий год намерена на 60% нарастить объем продаж на территории РФ. Японский автопроизводитель поставил цель реализовать 40 тысяч единиц своих продуктов, отметил Наоя Накамура, глава «ММС Рус».

Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в 2018 году


«Наша минимальная стоимость на 2018 год – 40 тысяч авто, этот прирост относительно 2017 года составит 60%», —сообщил он во время ежегодной конференции.

Отметим, что в соответствии с информацией АЕБ, за 2017 год дилеры марки Mitsubishi реализовали более 24,3 тысячи автомобилей. Это больше показателей 2016 года на 45%. В декабре россияне приобрели 3,7 тысячи единиц авто, что соответствует трехкратному увеличению спроса относительно уровня годичной давности.

«Ожидаем, что за 2018 год положительная динамика рынка будет продолжаться. Следуя новому девизу компании “Drive your Ambition”, намерены продолжить реализацию наиболее смелых планов относительно возвращения Mitsubishi Motors на позиции лидера», — отметил Наоя Накамура.

Он добавил, что при достижении этих целей, марка сможет получить на рынке легкового транспорта России долю в объеме 2%.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 19:10
Читайте также
Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
В интернете разместили петицию против УДО Семенова
Правоохранители Вологодской области спасли от
В Петербурге женщина 20 лет притворялась
Криптовалюта Tkeycoin привлекает до 500 миллионов
Количество безработных в мире превысило 192 млн
В Оренбургской области уволили снявшихся в клипе
Слова Удальцов о Грудинином посчитали аналогией к
В Москве заменят 2,6 тысячи лифтов в 2018 году в
Российские олимпийцы получили новую форму от
Сталкеры из Старого Оскола сняли клип в поддержку
В Москве ночь на 23 января стала самой холодной с
Добавление комментария
Последние новости
23.01, 21:00 Google создаст новый центр исследования во Франции
23.01, 20:50 Ученые: К 2035 году люди будут дольше жить и больше
23.01, 20:40 Свадьба звезды «Игры престолов» Софи Тернет состоится
23.01, 20:30 Ученые обнаружили среди кошек «правшей» и «левшей»
23.01, 20:20 Воронеж дважды за день стоял в 10-балльных пробках
23.01, 20:10 Ученые: Ной звонил сыну по телефону
23.01, 20:00 Химикам удалось впервые получить немятый «оловянный
23.01, 19:51 7-летняя внучка Любови Полищук сама создала шикарный
23.01, 19:41 В интернете разместили петицию против УДО Семенова
23.01, 19:30 Поклонники отчитали Киркорова за скоростную езду с
23.01, 19:29 Правоохранители Вологодской области спасли от холодной
23.01, 19:19 В Воронеже вооружённый ножом мужчина, ограбив салон
23.01, 19:17 Samsung представила обновление системы безопасности для
23.01, 19:10 Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в
23.01, 19:10 Бренд Calvin Klein снял всех сестёр Кардашьян в
23.01, 19:00 Ксения Бородина жестко отреагировала на критику
23.01, 18:56 В Германии в результате столкновения вертолета и
23.01, 18:52 Сергей Шнуров попросил у фанатов денег на еду
23.01, 18:46 В Индии жители деревни приняли замерзшие фекалии за
23.01, 18:40 Ученые: «Зомби-вирус» оленей способен заражать людей