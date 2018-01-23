Mitsubishi планирует на 60% увеличить продажи в РФ в 2018 году
Компания Mitsubishi за текущий год намерена на 60% нарастить объем продаж на территории РФ. Японский автопроизводитель поставил цель реализовать 40 тысяч единиц своих продуктов, отметил Наоя Накамура, глава «ММС Рус».
«Наша минимальная стоимость на 2018 год – 40 тысяч авто, этот прирост относительно 2017 года составит 60%», —сообщил он во время ежегодной конференции.
Отметим, что в соответствии с информацией АЕБ, за 2017 год дилеры марки Mitsubishi реализовали более 24,3 тысячи автомобилей. Это больше показателей 2016 года на 45%. В декабре россияне приобрели 3,7 тысячи единиц авто, что соответствует трехкратному увеличению спроса относительно уровня годичной давности.
«Ожидаем, что за 2018 год положительная динамика рынка будет продолжаться. Следуя новому девизу компании “Drive your Ambition”, намерены продолжить реализацию наиболее смелых планов относительно возвращения Mitsubishi Motors на позиции лидера», — отметил Наоя Накамура.
Он добавил, что при достижении этих целей, марка сможет получить на рынке легкового транспорта России долю в объеме 2%.
«Наша минимальная стоимость на 2018 год – 40 тысяч авто, этот прирост относительно 2017 года составит 60%», —сообщил он во время ежегодной конференции.
Отметим, что в соответствии с информацией АЕБ, за 2017 год дилеры марки Mitsubishi реализовали более 24,3 тысячи автомобилей. Это больше показателей 2016 года на 45%. В декабре россияне приобрели 3,7 тысячи единиц авто, что соответствует трехкратному увеличению спроса относительно уровня годичной давности.
«Ожидаем, что за 2018 год положительная динамика рынка будет продолжаться. Следуя новому девизу компании “Drive your Ambition”, намерены продолжить реализацию наиболее смелых планов относительно возвращения Mitsubishi Motors на позиции лидера», — отметил Наоя Накамура.
Он добавил, что при достижении этих целей, марка сможет получить на рынке легкового транспорта России долю в объеме 2%.
Автор: Валерий Антонов