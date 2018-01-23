«Дом-2»: Фанаты заподозрили Марию Кохно в беременности
Фанаты заподозрили участницу «Дома-2» Марию Кохно в том, что она беременна. Поводом для этого послужила ее очередная публикация в социальной сети Instagram.
Свой пост Кохно подписала так: «Настроение -top». На обнародованной анимации, сделанной в приложении Boomerang, участница телешоу верится по сторонам, показывая свой наряд. На видео она предстала в рваных джинсах, классических лодочках и завышенной футболке, открывающий живот.
Пользователи сразу предположили, что Мария Кохно ждет ребенка, иначе бы она не стала выставлять напоказ эту оголенную часть тела. К слову, участница «Дома-2» никогда не обладала кубиками накачанного пресса, но и не стеснялась своих недостатков. Среди пользователей нашлись и те, кто заявил, что Кохно не беременна, ей просто нужно записаться в спортивный зал, чтобы избавиться от лишнего веса.
Свой пост Кохно подписала так: «Настроение -top». На обнародованной анимации, сделанной в приложении Boomerang, участница телешоу верится по сторонам, показывая свой наряд. На видео она предстала в рваных джинсах, классических лодочках и завышенной футболке, открывающий живот.
Пользователи сразу предположили, что Мария Кохно ждет ребенка, иначе бы она не стала выставлять напоказ эту оголенную часть тела. К слову, участница «Дома-2» никогда не обладала кубиками накачанного пресса, но и не стеснялась своих недостатков. Среди пользователей нашлись и те, кто заявил, что Кохно не беременна, ей просто нужно записаться в спортивный зал, чтобы избавиться от лишнего веса.
Автор: Валерия Орлова