В Санкт-Петербурге таксист сбил велосипедиста в 10-градусный мороз
В Санкт-Петербурге таксист сбил велосипедиста на дороге. Инцидент был зафиксирован во вторник, 23 января, на пересечении улиц Белы Куна и Бухарестской во Фрунзенском районе. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
Отмечается, что данная авария произошла в 10-градусный мороз, когда велосипедист двигался по проезжей части вблизи станции метро «Международная». По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.
Пользователи задались вопросом, почему велосипедист решил выехать в минусовую температуру.
Отмечается, что данная авария произошла в 10-градусный мороз, когда велосипедист двигался по проезжей части вблизи станции метро «Международная». По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.
Пользователи задались вопросом, почему велосипедист решил выехать в минусовую температуру.
Автор: Валерия Орлова