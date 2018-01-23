В Германии в результате столкновения вертолета и самолета погибли 4 человека
В Германии в небе над городом Филипсбург в результате столкновения вертолета и спортивного легкомоторного самолета погибли 4 человека. Сведения об этом сообщили представители полиции Карлсруэ.
В районе Баден-Вюртемберг воздушные судна столкнулись, после чего начался пожар. Причина, по которой произошло крушение вертолета и самолета, пока не установлена.
Сообщается, что вертолет являлся судном поисково-спасательной службы.
В районе Баден-Вюртемберг воздушные судна столкнулись, после чего начался пожар. Причина, по которой произошло крушение вертолета и самолета, пока не установлена.
Сообщается, что вертолет являлся судном поисково-спасательной службы.
Автор: Ирина Доброва