Косметолог предупредила женщин об опасности лишиться ногтей из-за геля-лака
Женщины могут остаться без ногтей из-за геля-лака. Об этом заявила российский врач-косметолог высшей категории, сообщает Life.
Частое наращивание ногтей с использованием геля-лака способно привести к тому, что ногти женщин будут хрупкими, ломкими, а также начнут неправильно расти. Наталья Заторская, завфилиалом «Коломенский» МНПЦ дерматовенерологии, кандидат медицинских наук, отметила наличие угрозы грозит онихолизисом — отслоением от ложа пластины ногтя.
«Поймите верно, это не призыв для женщин полностью прекратить красить либо наращивать ногти», — отметила Заторская, подчеркивая необходимость давать ногтям период «отдыха» от покрытия лаками.
При этом для них опасна как «химия», так также используемые в маникюре инструменты. Сам салон представляет собой повышенную зону риска, поскольку в худшем случае может случиться заражение инфекционными заболеваниями.
Частое наращивание ногтей с использованием геля-лака способно привести к тому, что ногти женщин будут хрупкими, ломкими, а также начнут неправильно расти. Наталья Заторская, завфилиалом «Коломенский» МНПЦ дерматовенерологии, кандидат медицинских наук, отметила наличие угрозы грозит онихолизисом — отслоением от ложа пластины ногтя.
«Поймите верно, это не призыв для женщин полностью прекратить красить либо наращивать ногти», — отметила Заторская, подчеркивая необходимость давать ногтям период «отдыха» от покрытия лаками.
При этом для них опасна как «химия», так также используемые в маникюре инструменты. Сам салон представляет собой повышенную зону риска, поскольку в худшем случае может случиться заражение инфекционными заболеваниями.
Автор: Валерий Антонов