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В Петербурге женщина 20 лет притворялась студенткой ради жилья
В Петербурге из общежития одного из колледжей выселили женщину, 20 лет притворявшейся студенткой. Местная жительница занимала отдельную комнату, об этом сообщается на сайте Управления ФССП по региону.

В Петербурге женщина 20 лет притворялась студенткой ради жилья


Согласно информации ведомства, местную жительницу вселили в комнату, имеющую площадь 16 кв. метров. Указано на то, что жильё было предоставлено петербурженке без каких-либо законных причин. На основании решения суда, занимающая комнату женщина должна выехать из неё. Должница имеет отдельное жильё, но отказывалась освободить занимаемое ею помещение.

По мнению ответчицы, общежитие имеет удобное расположение. Комната была освобождена после вмешательства приставов, пригрозивших женщине принудительной процедурой выселения.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 18:14
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