Марина Вовченко гордится своей красивой силиконовой грудью
Популярный блогер-миллионник и тренер по йоге Марина Вовченко рассказала всем, что ни капельки не жалеет о том, что у нее силиконовая грудь. И советует своим подписчикам не тратить бесполезно время на восстановление бюста в спортзалах, а просто обратиться за помощью к хирургам.
В соцсети Instagram Марина Вовченко предстала перед фанатами в душе в откровенном виде, а именно выставляя напоказ свой красивый пышный силиконовый бюст. Тренер по йоге объяснила, что повлияло на ее решение обратиться к хирургам: она захотела сделать себя красивой, чтобы обрадовать себя и своего мужчину
Марина Вовченко считает, что некоторые воспринимают ее по-разному, но это не как ей не мешает вести здоровый образ жизни и заниматься любимым делом. Занятия спортом не помогут восстановить грудь особенно после трех детей, поэтому она советует читателям не мучить себя нагрузками спортзалов, а обратиться с этой проблемой к пластическим хирургам.
Актриса уточнила, что всему свой предел, и не стоит перебарщивать с размерами бюста.
В соцсети Instagram Марина Вовченко предстала перед фанатами в душе в откровенном виде, а именно выставляя напоказ свой красивый пышный силиконовый бюст. Тренер по йоге объяснила, что повлияло на ее решение обратиться к хирургам: она захотела сделать себя красивой, чтобы обрадовать себя и своего мужчину
Марина Вовченко считает, что некоторые воспринимают ее по-разному, но это не как ей не мешает вести здоровый образ жизни и заниматься любимым делом. Занятия спортом не помогут восстановить грудь особенно после трех детей, поэтому она советует читателям не мучить себя нагрузками спортзалов, а обратиться с этой проблемой к пластическим хирургам.
Актриса уточнила, что всему свой предел, и не стоит перебарщивать с размерами бюста.
Автор: Пшеничная Татьяна