Дэвид Харбор из сериала «Очень странные дела» отправится танцевать с пингвинами в Антарктику
Актёр Дэвид Харбор, известный своей ролью в сериале «Очень странные дела», смог убедить Гринпис отвезти его в Антарктику. Там он будет танцевать с пингвинами в попытке объяснить им ошибочность их образа жизни с одиноким воспитанием птенцов. Для получения соответствующей возможности ему потребовалось собрать 200 тысяч ретвитов своего поста.
Возмущение Харбора вызвал факт того, что самцы пингвинов вынашивают яйца в специальной складке, а после какое-то время растят птенцов самостоятельно. Он обратился к Гринпису с вопросом о количестве ретвитов, которое ему нужно набрать, чтобы его отвезли на встречу с птицами. В ответе указывалось, что их число должно составлять не менее 200 тысяч.
Актер обратился к пользователям интернета и набрал требуемое количество в течение 5 часов, а вскоре число ретвитов превысило отметку в 300 тысяч. Экспедиция с актёром будет отправлена на территорию Антарктики в феврале. Ожидается, что там Харбор с членами экспедиции станцует с пингвинами и отправит другие видео из поездки.
Возмущение Харбора вызвал факт того, что самцы пингвинов вынашивают яйца в специальной складке, а после какое-то время растят птенцов самостоятельно. Он обратился к Гринпису с вопросом о количестве ретвитов, которое ему нужно набрать, чтобы его отвезли на встречу с птицами. В ответе указывалось, что их число должно составлять не менее 200 тысяч.
Актер обратился к пользователям интернета и набрал требуемое количество в течение 5 часов, а вскоре число ретвитов превысило отметку в 300 тысяч. Экспедиция с актёром будет отправлена на территорию Антарктики в феврале. Ожидается, что там Харбор с членами экспедиции станцует с пингвинами и отправит другие видео из поездки.
Автор: Валерий Антонов