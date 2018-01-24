Учёные: Занятые общественными делами подростки становятся более успешными в будущем
Учёные из Америки провели исследования, которые показали, что нужно делать в подростковом возрасте, чтоб стать более успешным в дальнейшем. Исследователи советуют родителям привлекать своих детей-подростков во всевозможные общественные занятия.
Учёные из Баптистского Медцентра Уэйк-Форест в США провели исследования, которые показали, что молодые люди становятся более успешными, если в подростковом возрасте занимались общественными занятиями. Исследователи отобрали 9 500 добровольцев подросткового возраста, отследили их активность в общественных делах, а после сравнили их достижения через 6 лет.
Это наблюдение позволило сделать вывод о том, что молодые люди, которые участвовали в волонтерских организациях, активах групп, разных соревнованиях и выборах, были более закалены психически, меньше страдали депрессиями и вредными привычками. И еще одним отличительным фактором стало то, что у активных подростков в будущем уровень образованности и доходов выше, чем у остальных.
Учёные дали родителям однозначный совет - привлекать своих детей на всевозможные общественные начала, проекты и занятия.
Учёные из Баптистского Медцентра Уэйк-Форест в США провели исследования, которые показали, что молодые люди становятся более успешными, если в подростковом возрасте занимались общественными занятиями. Исследователи отобрали 9 500 добровольцев подросткового возраста, отследили их активность в общественных делах, а после сравнили их достижения через 6 лет.
Это наблюдение позволило сделать вывод о том, что молодые люди, которые участвовали в волонтерских организациях, активах групп, разных соревнованиях и выборах, были более закалены психически, меньше страдали депрессиями и вредными привычками. И еще одним отличительным фактором стало то, что у активных подростков в будущем уровень образованности и доходов выше, чем у остальных.
Учёные дали родителям однозначный совет - привлекать своих детей на всевозможные общественные начала, проекты и занятия.
Автор: Страхова Дарья