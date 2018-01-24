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Основатель Tesla Илон Маск не будет получать гарантированную зарплату
В пресс-релизе знаменитой компании сообщается, что основатель Tesla Илон Макс не будет получат гарантированную зарплату. Теперь вознаграждение за его работу будет привязано к показателям эффективности и финансового состояния компании.

Основатель Tesla Илон Маск не будет получать гарантированную зарплату


Новая система вознаграждения коснулась генерального директора и основателя Tesla Илона Маска. Если финансовые показатели деятельности компании будут соответствовать запланированным, то тогда он получит соответствующие выплаты. У него не будет ежемесячной заработной платы и премий, а также акций, которые предоставляются во время рабочего процесса.

Илон Макс может получить вознаграждение, разбитое на 12 траншей. Эта система рассчитана для основателя Tesla на ближайшее десятилетие. Для того, чтобы получить первую выплату, гендиректор должен увеличить капитализацию компании до 100 миллиардов долларов (на данный момент этот показатель составляет 59 миллиардов). Каждый последующий транш предусматривает увеличение на 50 миллиардов долларов. В результате Макс должен достичь рыночной капитализации своей компании в размере 650 миллиардов долларов.

Система вознаграждений для Илона Макса предусматривает, что регулярно должны улучшаться показатели EBITDA и выручки. Нововведение гарантирует пост гендиректора для основателя Tesla в долгосрочной перспективе, но не исключено, что управлять компанией будет третье лицо, кандидатуры которого на данный момент рассматриваются. В силу новая система вступит после того, как за нее проголосуют акционеры компании.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 02:00
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